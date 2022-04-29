Тайсон Фьюри заявил, что бой с Усиком никогда не состоится

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) рассказал, возможен ли бой против чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 КО).

По словам британца, он был уже абсолютным чемпионом.

«Я выиграл все возможные пояса. Мне больше нечего делать, я уж точно на пенсии. Готово.

Бой с Усиком никогда не произойдет, потому что я на пенсии, но скажем, я бы пробил его на ринге. Потому что он из среднего веса», – приводит слова Фьюри talkSPORT.