Тайсон Фьюри заявил, что бой с Усиком никогда не состоится

4 дня ago Сергей

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) рассказал, возможен ли бой против чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 КО).

По словам британца, он был уже абсолютным чемпионом.

«Я выиграл все возможные пояса. Мне больше нечего делать, я уж точно на пенсии. Готово.

Бой с Усиком никогда не произойдет, потому что я на пенсии, но скажем, я бы пробил его на ринге. Потому что он из среднего веса», – приводит слова Фьюри talkSPORT.

Сергей

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