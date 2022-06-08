Усик оценил возможный бой Фьюри — Джошуа

16 часов ago Сергей

Украинский боксер Александр Усик не знает, пройдет ли когда-нибудь поединок британцев Тайсон Фьюри — Энтони Джошуа, но с удовольствием посмотрел бы такую схватку.

«Должен сказать, что Фьюри является очень непредсказуемым боксером. Но у него есть правильный настрой и все боксерские умения, чтобы победить Джошуа».

«Сложно предсказать, как такой поединок завершился бы, но я бы определенно его посмотрел», — приводит слова Усика BoxingScene.

Напомним, сейчас Усик готовится к поединку против Джошуа.

Сергей

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