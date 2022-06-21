Во вторник, 21 июня, прошла первая пресс-конференция в рамках продвижения поединка британца Александр Усик и украинца Энтони Джошуа, который запланирован 20 августа в Саудовской Аравии.

По словам Джошуа, «Усик надрал мне задницу в отдельных раундах, но я сумел достойно принять это поражение».

«И я готов признавать свои ошибки. И в сентябре он был лучше, а я был хуже. Теперь мне нужно перевернуть эту ситуацию. Мне кажется, нужно иногда быть проще в ринге. Сейчас активно работаю в тренировочном лагере», — сказал британец.

Также он добавил, что 20 августа фанаты увидят шоу.