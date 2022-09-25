Джошуа: Я подпишу контракт на бой с Фьюри

Британец определился с судьбой следующего боя с Фюри #Энтони Джошуа, #Тай Источник — Mirror.
Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) готов подписать контракт на бой с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0- 1, 23 KO).
Об этом заявил сам боксер.
» Организация этого боя показывает, почему нужно иметь хороших менеджеров и юристов. Конечно, я подпишу контракт на бой с Фьюри, остались только юридические нюансы», — сказал Джошуа.
Потенциальная дата поединка между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа — 3 декабря 2022 года.
Раньше Фюри заявил, что Джойс победит Джошуа и средневес Усика.
Источник: champion.com.ua