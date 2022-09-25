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Бокс

Джошуа: Я подпишу контракт на бой с Фьюри

отAdmin

Сен 25, 2022

Британец определился с судьбой следующего боя с Фюри Джошуа: Я подпишу контракт на бой с Фьюри #Энтони Джошуа, #Тай Источник — Mirror.

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) готов подписать контракт на бой с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0- 1, 23 KO).

Об этом заявил сам боксер.

» Организация этого боя показывает, почему нужно иметь хороших менеджеров и юристов. Конечно, я подпишу контракт на бой с Фьюри, остались только юридические нюансы», — сказал Джошуа.

Потенциальная дата поединка между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа — 3 декабря 2022 года.

Раньше Фюри заявил, что Джойс победит Джошуа и средневес Усика.

Источник: champion.com.ua

Admin

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