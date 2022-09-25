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Бокс

Паркер: Хочу вернуться на ринг до конца года

отAdmin

Сен 25, 2022

Боксер рассказал о своем будущем в боксе Паркер: Хочу вернуться на ринг к концу года #Джо Джойс, #Джозеф Паркер

Новозеландец Джозеф Паркер (30-3, 21 КО) после поражения от британского боксера супертяжелого веса Джо Джойса (15-0, 14 КО) чувствует, что может много дать боксу.

Об этом заявил сам боксер.

«Я хочу вернуться на ринг к концу года.Я все еще чувствую, что могу многое дать боксу.Я просто должен продолжать работать.

Нет смысла останавливаться на этом. Просто нужно вернуться к тренировкам и продолжать работать. 

Если вы будете зацикливаться на прошлом, то у вас ничего не получится. Это будет сдерживать вас.

Несмотря на то, что я был чемпионом мира, я все еще продолжаю учиться. Нет оправдания моего поражения. Я готов сразиться с кем-либо. Мне все равно, кто станет моим соперником», — сказал Паркер.

Источник: champion.com.ua

Admin

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