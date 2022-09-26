Усик: Крым — украинский, он был, его нагло отжали

Боксер ответил на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о том, чей Крым #Александр Усик < Источник - isport.ua.

Чемпиону WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александру Усику (20-0,13 КО) не нравится, когда едят за его счет, не предупреждая об этом.

Об этом заявил сам боксер.

«Крым — наш, был есть и будет. Я думал об этом и говорил на пресс-конференции. Когда меня спросили и я однажды сказал, кому-то этого было мало, и они начали.

Я понимаю, что если скажу я, то они напишут, что сказал Усик и эти ресурсы будут читаться лучше.

Мне не нравится, когда едят за мой счет, не предупреждая об этом. Я тоже люблю играть и умею, чуть-чуть, чуть-чуть, но умею.

Я смотрел фильм о Маргарет Тэтчер, там одна молодая журналистка провоцировала ее на какие-то вопросы. Она говорит: «Любая моя, я очень много времени работаю и сделала слишком много работы, чтобы быть тем, кем я являюсь, а ты хочешь одним вопросом забрать всю мою славу. До свидания».

Мне никакая слава не нужна, я не тщеславный человек, нет, наверное, немного тщеславна — все мы, горденькая есть.

Крым — украинский , он был, его взяли нагло, просто пришли люди и отжали.

Я более чем уверен, что если бы были правильные указания людей, у которых есть яйца, то они не смогли бы Крым забрать так быстро. А меня спрашивают чей — наш», — сказал Усик.