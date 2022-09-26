Усик: Украденные деньги не доставляют удовольствия и счастья

Боксер рассказал о своих гонорарах #Александр Усик

Источник — Ютуб.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) свой гонорар после реванша с Энтони Джошуа принципиально завез в Украину.

Об этом заявил сам украинский боксер.

«Гонорар после реванша из Джошуа я принципиально завез в Украину, заплачу здесь налоги.

Предыдущие поединки, где я боксировал, платил там, где боксировал. Они автоматически списывались. А на этот раз налоги платить не надо было.

Я и до этого спрашивал, как сделать так, чтобы платить налоги дома, а не там, где боксирую?

Потому что люди хотят уехать куда-то в Европу, купить жилье, яхту, букинг. Его спрашивают — где он взял деньги, а у него нет ответа.

А я не хочу так бояться. Украденные деньги не доставляют удовольствия и счастья», — сказал Усик. Ранее Фюри заявил, что Джойс победит Джошуа и средневеса Усика.

/p>