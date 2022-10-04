Чисора получил контракт на третье сражение с Фьюри

Дерек Чисора и другие боксеры получили контракты на проведение чемпионского поединка с Тайсоном Фьюри.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

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«В пятницу (30 сентября) Дерек Чисора, как и другие боксеры, получил контракт на бой с Тайсоном Фьюри. Так что, по нашему мнению, он не будет драться с Энтони Джошуа, мы более чем рады продолжить переговоры, но нам сказали, что крайний срок прошел. Энтони Джошуа в том, что Тайсон Фьюри дважды отменил это сражение», — рассказал Гирн.

Дерек Чисора провел свой последний поединок в июле, когда он победил Кубрата Пулева раздельным решением судей. А в конце сентября он заявил, что завершает профессиональную карьеру.