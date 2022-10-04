Хейни нацелен на бой с Ломаченко

Девин Хейни прокомментировал свои будущие бои #Джордж Камбосос, #Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник — isport.ua.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни после реванша с Джорджем Камбососом хочет провести бой против Василия Ломаченко.

Об этом рассказал сам боксер в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves .

«Дэвис ни с кем не сражается. Он ни с кем не хочет драться, и так происходит уже какое-то время. Так что бой с Ломаченко, вероятно, более реалистичен.

Я мало что знаю о Джемейне Ортисе. Посмотрим, каким Ломаченко будет по возвращении из войны и из той среды, в которой он оказался», — сказал Хейни.