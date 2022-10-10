Фьюри: Чисора такой же опасный, как и Усик

Фьюри прокомментировал бой против Чисоры. #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Дерек Чисора

Источник — boxingscene.com.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (32-0-1, 23 КО) оценил возможное сражение против Дерека Чисоры (33-12, 23 КО).

Об этом рассказал сам британский боксер.

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«По моему мнению, Чисора по меньшей мере получил ничью в поединке с Усиком. Поэтому я считаю Чисору таким же опасным, как и Усика. Вы смотрели тот бой? Это был очень хороший бой, очень близкий, и я считал, что Чисора заслуживал минимум на ничью.

Я думаю, что менеджера Усика тоже считает, что была ничья, если я правильно помню. Так что Чисора не слабак, а если ты не покажешь свой лучший бокс, то Дерек победит тебя», — сказал Фюри.