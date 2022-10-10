Кличко: Так называемый свободный мир должен помочь нам остановить геноцид украинского населения

Владимир Кличко прокомментировал ракетные обстрелы Украины #Владимир Кличко

Источник — Чемпион.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на ракетные обстрелы россии по Украине.

Об этом он рассказал в Instagram.

«Этот город Киев.Только час назад Россия снова атаковала Украину.Убивая гражданское население и миллионы людей, проживающих в Киеве. Эта война и так называемый свободный мир должен помочь нам украинцам остановить геноцид украинского населения, разрушение наших жизней и нашей инфраструктуры в нашем городе», — сказал Кличко.