Кличко: Так называемый свободный мир должен помочь нам остановить геноцид украинского населения

Владимир Кличко прокомментировал ракетные обстрелы Украины #Владимир Кличко
Источник — Чемпион.
Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на ракетные обстрелы россии по Украине.
Об этом он рассказал в Instagram.
«Этот город Киев.Только час назад Россия снова атаковала Украину.Убивая гражданское население и миллионы людей, проживающих в Киеве.
Эта война и так называемый свободный мир должен помочь нам украинцам остановить геноцид украинского населения, разрушение наших жизней и нашей инфраструктуры в нашем городе», — сказал Кличко.
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