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Бокс

Кличко: Так называемый свободный мир должен помочь нам остановить геноцид украинского населения

Владимир Кличко прокомментировал ракетные обстрелы Украины #Владимир Кличко

Источник — Чемпион.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Владимир Кличко отреагировал на ракетные обстрелы россии по Украине.

Об этом он рассказал в Instagram.

«Этот город Киев.Только час назад Россия снова атаковала Украину.Убивая гражданское население и миллионы людей, проживающих в Киеве.

Эта война и так называемый свободный мир должен помочь нам украинцам остановить геноцид украинского населения, разрушение наших жизней и нашей инфраструктуры в нашем городе», — сказал Кличко.

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Сообщение, распространенное Wladimir Klitschko (@klitschko)

Источник: champion.com.ua

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