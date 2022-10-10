Климас: Усик вернулся на передовую #Климас, #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Поэтому он не может подготовиться к бою.За неделю-две он собирается уехать из Украины и приехать в США.У нас здесь есть некоторые планы.Мы собираемся поехать на конгресс WBO.

После этого он мож е начать подготовку. Итак, это подводит нас к февралю. Я не собираюсь ничего говорить о Фюри. Я не буду думать о команде Фюри. У него есть команда, у него есть советники. Позвольте им работать с ним», — сказал Климас.

Напомним, Усик возглавил рейтинг The Ring в хевивейте.