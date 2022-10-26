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Бокс

Усик – боксер года по версии WBO

Украинец одолел в титульном поединке Энтони Джошуа «article__source»> Источник – Чемпион.

WBO признала украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) боксером года.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Чемпион WBO в сверхтяжелом весе провел 1 поединок, в котором одолел бывшего обладателя титулов Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).

@usykaa является представителем с portrét renowed artist @Pat_KillianArt в течение нынешней WBO Конвенции в Royal Hotel Estasta 🇵🇷 pic.twitter.com/sBqSUQawKK

— WBO (@WorldBoxingOrg) October 25, 2022

Источник: champion.com.ua

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