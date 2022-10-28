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Бокс

Ломаченко: Я буду обязательным претендентом на пояс WBO

Василий Ломаченко прокомментировал свои планы #Василий Ломаченко, #Дсэмейн Источник — tribuna.com.

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) хочет стать обязательным претендентом на пояс WBO.

Об этом рассказал сам боксер.

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«У меня есть поединок 29 октября – я сфокусирован на этом. Что будет потом – это уж точно зависит не от меня.

Я буду обязательным претендентом на пояс WBO .Мы знаем, что у Хейни есть все пояса.

Разговоры идут о том, что если сейчас все пройдет хорошо, то смогут организовать поединок за объединение», — сказал Ломаченко.

12-раундовый бой в легком весе состоится в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Theater 30 октября. Ориентировочное время начала — 6:00 по киевскому времени.

Наш сайт проведет для вас текстовый онлайн боя.

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Источник: champion.com.ua

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