Бокс
Ломаченко: Я буду обязательным претендентом на пояс WBO
Василий Ломаченко прокомментировал свои планы #Василий Ломаченко, #Дсэмейн Источник — tribuna.com.
Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) хочет стать обязательным претендентом на пояс WBO.
Об этом рассказал сам боксер.
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«У меня есть поединок 29 октября – я сфокусирован на этом. Что будет потом – это уж точно зависит не от меня.
Я буду обязательным претендентом на пояс WBO .Мы знаем, что у Хейни есть все пояса.
Разговоры идут о том, что если сейчас все пройдет хорошо, то смогут организовать поединок за объединение», — сказал Ломаченко.
12-раундовый бой в легком весе состоится в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Theater 30 октября. Ориентировочное время начала — 6:00 по киевскому времени.
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