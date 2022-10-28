Ломаченко – о Путине: Бог ему судья

Василий Ломаченко рассказал, какие бы слова произнес, оказавшись лицом к лицу с президентом России Владимиром Путиным. #Василий Ломаченко, #Путин

Источник — tribuna.com.

Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) рассказал, хотел бы что-нибудь передать Владимиру Путину.

Слово бывшего чемпиона мира в легком весе приводит Reuters.

«Бог ему судья», — ответил Ломаченко.

Напомним, что в субботу, 29 октября, Ломаченко сразится против Джемейна Ортиса (16-0-1, 8 КО). Раньше боксеры провели первое сражение взглядов.

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