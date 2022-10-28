Бокс
Ломаченко – о Путине: Бог ему судья
Василий Ломаченко рассказал, какие бы слова произнес, оказавшись лицом к лицу с президентом России Владимиром Путиным. #Василий Ломаченко, #Путин
Источник — tribuna.com.
Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) рассказал, хотел бы что-нибудь передать Владимиру Путину.
Слово бывшего чемпиона мира в легком весе приводит Reuters.
«Бог ему судья», — ответил Ломаченко.
Напомним, что в субботу, 29 октября, Ломаченко сразится против Джемейна Ортиса (16-0-1, 8 КО). Раньше боксеры провели первое сражение взглядов.
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