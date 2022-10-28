Ортис: Ломаченко был одним из моих любимых боксеров

#Василий Ломаченко, #Джемейн Ортис, #Ломаченко — Ортис Источник — Boxing Scene.

Джемейн Ортис всегда думал, что однажды проведет бой с украинцем Василием Ломаченко.

О это заявил сам боксер.

«Я всегда думал, что однажды побьюсь с ним. Еще лет 5 назад я думал, что, вероятно, Буду сражаться с Ломаченко, поэтому я не удивлен, что это произошло. Это лишь часть процесса. Он был одним из моих любимых боксеров. Тогда я подумал, что если считаю , что нахожусь на высоком уровне, ваши кумиры в какой-то момент станут вашими соперниками. Поэтому я всегда думал, что стану бойцом уровня pound-for-pound. Он уже тогда был таким, и я подумал: «Догоню его и в конце концов встречусь в бою.

Это будет несколько особенное», — сказал Ортис.