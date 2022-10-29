Ломаченко — Ортис: где смотреть бой онлайн

#Василий Ломаченко, #Джемейн Ортис, #Ломаченко — Ортис Источник — Чемпион.

Украинский боксер Василий Ломаченко (16-2-0, 11 КО) будет сражаться против американца Джемейна Ортиса (16-0-1, 8 КО).

Прямую трансляцию поединка в Украине покажет медиасервис Megogo в разделе Спорт и на телеканале Мегого Гонг. Наш сайт проводит онлайн сражения. факты