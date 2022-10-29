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Бокс

Ломаченко — Ортис: где смотреть бой онлайн

#Василий Ломаченко, #Джемейн Ортис, #Ломаченко — Ортис Источник — Чемпион.

Украинский боксер Василий Ломаченко (16-2-0, 11 КО) будет сражаться против американца Джемейна Ортиса (16-0-1, 8 КО).

Прямую трансляцию поединка в Украине покажет медиасервис Megogo в разделе Спорт и на телеканале Мегого Гонг. Наш сайт проводит онлайн сражения. факты

  • 12-раундовое сражение в легком весе состоится в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Theater 30 октября.
  • Ориентировочное время начала — 6:00 по киевскому времени.
  • О бое было объявлено 12 сентября.
  • Оба боксера представляют промоутерскую компанию Боба Арума — TopRank. Американец, как спарринг-партнер помогал украинцу готовиться к бою против Ричарда Комми. ,00. Ничья — 26,0.
  • Свой последний поединок Ломаченко провел 14 декабря 2021 года — украинский легковес победил Ричарда Комми единодушным решением судей.
  • Ортис свой последний бой (22 мая 2022 года) выиграл единогласным решением судей у ​​своего земляка Джамела Герринга.
  • 26-летний американец никогда в карьере не проводил 12-раундового боя.
  • Василий Ломаченко — бывший чемпион мира в трех весовых категориях (полулегкая, вторая полулегкая, легкая), с 2019 по 2020 годы владел тремя (WBO, WBA, WBC) поясами в легком весе.
Источник: champion.com.ua

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