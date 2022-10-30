Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Бокс

Букмекеры дали прогноз на бой Ломаченко – Ортис

#Василий Ломаченко, #Джемейн Ортис, #Ломаченко — Ортис Источник — Чемпион.

У украинского боксера Василия Ломаченко намного лучше на победу в 12-раундовом бою в легком весе против американца Джемейна Ортиса.

Коэффициент на победу Ломаченко — 1,05, на победу Ортиса — 9 ,0. Ничья — 26,0. победа

Ломаченко – 1,75, Ортис – 17,0.

Быстрые ссылки

Победа по очкам

Ломаченко — 2,1, Ортис — 15,0.

Специалисты прогнозируют полный поединок с коэффициентом — 2,1.

Также букмекеры считают, что самые большие шансы завершить сражение досрочно одним из боксеров в 8,9 или 10 раундах. Коэффициент — 10,0.

О бое

  • 12-раундовое сражение в легком весе состоится в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Theater 30 октября.
  • Ориентировочное время начала — 6:00 по киевскому времени .
  • О бое было объявлено 12 сентября.
  • Оба боксера представляют промоутерскую компанию Боба Арума — TopRank. Американец как спарринг-партнер помогал украинцу готовиться к бою против Ричарда Комми.
  • Украинец — безоговорочный фаворит противостояния у букмекеров: победа Ломаченко — 1,06 1,06 , ортиса -sizing: inherit; font-weight: bold;»>8,00. Ничья — 26,0.
  • Свой последний поединок Ломаченко провел 14 декабря 2021 года — украинский легковес победил Ричарда Комми единодушным решением судей.
  • Ортис свой последний бой (22 мая 2022 года) выиграл единогласным решением судей у ​​своего земляка Джамела Герринга.
  • 26-летний американец никогда в карьере не проводил 12-раундового боя. 2019 по 2020 годы владел тремя (WBO, WBA, WBC) поясами в легком весе.
Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс