Букмекеры дали прогноз на бой Ломаченко – Ортис

#Василий Ломаченко, #Джемейн Ортис, #Ломаченко — Ортис Источник — Чемпион.

У украинского боксера Василия Ломаченко намного лучше на победу в 12-раундовом бою в легком весе против американца Джемейна Ортиса.

Коэффициент на победу Ломаченко — 1,05, на победу Ортиса — 9 ,0. Ничья — 26,0. победа

Ломаченко – 1,75, Ортис – 17,0.

Победа по очкам

Ломаченко — 2,1, Ортис — 15,0.

Специалисты прогнозируют полный поединок с коэффициентом — 2,1.

Также букмекеры считают, что самые большие шансы завершить сражение досрочно одним из боксеров в 8,9 или 10 раундах. Коэффициент — 10,0.

О бое