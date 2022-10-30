Бокс
Букмекеры дали прогноз на бой Ломаченко – Ортис
#Василий Ломаченко, #Джемейн Ортис, #Ломаченко — Ортис Источник — Чемпион.
У украинского боксера Василия Ломаченко намного лучше на победу в 12-раундовом бою в легком весе против американца Джемейна Ортиса.
Коэффициент на победу Ломаченко — 1,05, на победу Ортиса — 9 ,0. Ничья — 26,0. победа
Ломаченко – 1,75, Ортис – 17,0.
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Победа по очкам
Ломаченко — 2,1, Ортис — 15,0.
Специалисты прогнозируют полный поединок с коэффициентом — 2,1.
Также букмекеры считают, что самые большие шансы завершить сражение досрочно одним из боксеров в 8,9 или 10 раундах. Коэффициент — 10,0.
О бое
- 12-раундовое сражение в легком весе состоится в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Theater 30 октября.
- Ориентировочное время начала — 6:00 по киевскому времени .
- О бое было объявлено 12 сентября.
- Оба боксера представляют промоутерскую компанию Боба Арума — TopRank. Американец как спарринг-партнер помогал украинцу готовиться к бою против Ричарда Комми.
- Украинец — безоговорочный фаворит противостояния у букмекеров: победа Ломаченко — 1,06 1,06 , ортиса -sizing: inherit; font-weight: bold;»>8,00. Ничья — 26,0.
- Свой последний поединок Ломаченко провел 14 декабря 2021 года — украинский легковес победил Ричарда Комми единодушным решением судей.
- Ортис свой последний бой (22 мая 2022 года) выиграл единогласным решением судей у своего земляка Джамела Герринга.
- 26-летний американец никогда в карьере не проводил 12-раундового боя. 2019 по 2020 годы владел тремя (WBO, WBA, WBC) поясами в легком весе.