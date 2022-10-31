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Бокс

Беринчик объявил о бое в андеркарде Фьюри — Чисора

Украинец проведет поединок на стадионе Тоттенхэм Готспур #Ден «article__source»> Источник – Чемпион.

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (16-0, 9 КО) вернется в ринг 3 декабря.

Об этом украинец сообщил в Инстаграмме.

«Мой поединок против Менди за титул EBU European в легком весе состоится 3 декабря в андеркарде встречи Фюри и Чисоры в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Готспур. Подготовка продолжается», — написал Беринчик.

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Сообщение, распространенное Денис Беринчик (@berinchyk)

Беренчик последний раз сражался в декабре 2021 года, когда единогласным решением судей одолел россиянина Ису Чаниева (15-4, 7 КО).

Источник: champion.com.ua

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