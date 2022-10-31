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Ломаченко и Хейни готовы провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе
Боксеры встретились лицом к лицу после победы украинца над Ортисом
Украинский легковес Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) провел разговор с абсолютным чемпионом мира Дэвином Хейни (29-0, 15 КО).
Боксеры встретились лицом к лицу после победы украинца над Ортисом.
«Я думаю, что это было не лучшее выступление, но я знаю, что если бы мы с Ломой сражались, то в этот вечер мы увидели бы лучшее шоу», — сказал Хейни.
Ломаченко: Я счастлив, я счастлив вернуться в ринг
«Я готов к бою, я говорил об этом раньше. Я готов к любому варианту», — ответил Ломаченко.
Loma & Haney share the ring post-fight 👀 pic.twitter.com/dA039ms7py
— Top Rank Boxing (@trboxing) October 30, 2022