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Бокс

Ломаченко и Хейни готовы провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Боксеры встретились лицом к лицу после победы украинца над Ортисом

Украинский легковес Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) провел разговор с абсолютным чемпионом мира Дэвином Хейни (29-0, 15 КО).

Боксеры встретились лицом к лицу после победы украинца над Ортисом.

«Я думаю, что это было не лучшее выступление, но я знаю, что если бы мы с Ломой сражались, то в этот вечер мы увидели бы лучшее шоу», — сказал Хейни.

  Ломаченко: Я счастлив, я счастлив вернуться в ринг

«Я готов к бою, я говорил об этом раньше. Я готов к любому варианту», — ответил Ломаченко.

Источник: champion.com.ua

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