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Бокс

Чисора заявил, что отправлял Усика в нокдаун, но его не засчитали

Супертяж Дерек Чисора пожаловался на судей своего боя против украинца Александра Усика, который прошел в 2020 году. Тот бой 38-летний уроженец Зимбабве вспомнил перед боем с Тайсоном Фьюри.

Отметим, бой Дерек Чисора — Тайсон Фьюри пройдет 3 декабря.

«Честно говоря, я побеждал в бою с Усиком. Я выиграл этот бой. Я отправил его в нокдаун, но мне его не засчитали. Это проблема. Я надеюсь, что в бою 3 декабря будут справедливые судьи и рефери», — приводит слова Чисоры Fightnews.

Напомним, в бое Усик – Чисора украинец одержал победу единогласным решением судей.  

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