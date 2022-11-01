Бокс
Гарсия: Ломаченко все еще один из лучших боксеров в легком весе
Роберт Гарсия поделился мыслями о победе эксчемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) над Джемейном Ортисом (16-1-1, 8 КО). #Василий Ломаченко
Источник — tribuna.com.
Украинский боксер Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) все еще остается одним из лучших бойцов в легком весе.
Об этом рассказал американский тренер Роберт Гарсия.
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«Ортис умеет драться. Он молод и хочет заявить о себе. Он сделал это в бою с Ломой. Пусть Ортис и проиграл, но он поставил себя в один ряд с топовыми легковесами. Джемейн сделал то, что должен сделать.
Ломаченко стал легким соперником?Нет, если говорить о таланте, то он, пожалуй, все еще один из лучших в легком весе.
Ломаченко очень талантлив. его легко. Я думаю, что Ломаченко все еще достаточно хорош, чтобы сразиться с кем-либо в легком весе», — сказал Гарсия.
Напомним, Ломаченко назначили официальным претендентом на бой с абсолютным чемпионом мира.