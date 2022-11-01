Ломаченко был назначен официальным претендентом на бой с абсолютным чемпионом мира

Василий Ломаченко свой следующий бой может провести с Девином Хейни #Василь #Девин Хейни Источник — espreso.tv.

Украинского боксера Василия Ломаченко (17-2, 11 KO) назначили обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет абсолютный чемпион мира Дэвин Хейни (29-0, 15 KO) из США

Об этом сообщает Ring Polska.

Соответствующее решение Всемирная боксерская организация приняла на своем съезде. Ломаченко был назначен официальным претендентом на титул WBO в легком весе (до 61,2 кг), которым владеет Хейни.

Американцу также принадлежат три других пояса в дивизионе — WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирной боксерской) совета) и IBF (Международной боксерской федерации).

Это означает, что абсолютный чемпион мира будет обязан в ближайшее время провести поединок против украинца, бывшего владельца титулов WBO, WBA и WBC.

Раньше Ломаченко с большим трудом победил Ортиса.