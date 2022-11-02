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Бокс

Фьюри: Оцениваю Чисору и Усика примерно одинаково

Британец рассказал почему не захотел драться с Усиком #Александр Усик Фьюри, #Дерек Чисора Источник — Bad Left Hook.

Дерек Чисора (33-12, 23 КО) и Александр Усик (20-0, 13 КО) — бойцы примерно одного уровня.

Об этом заявил чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (32-0-1, 23 КО).

«Чисори не давали дедлайн, он просто согласился драться. Дерек имеет яйца, в этом нет никаких сомнений. Усик же легко победил Джошуа , разве нет? А Чисора дал Александру равный бой, было 50 на 50. Так что если Дерек не годится для вас как соперник, то и Усик тоже, потому что оцениваю их примерно одинаково», — сказал Фюри

Накануне Фьюри сделал неожиданное заявление о срыве боя с Джошуа.

Источник: champion.com.ua

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