Стало известно, какой гонорар Ломаченко заработал за бой с Ортисом.

Василий получил в 10 раз меньше, чем его кум Усик в матче-реванше с Джошуа Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Джемейн Ортис

Источник — Чемпион.

В субботу в Нью-Йорке Василий Ломаченко решением судов победил американца Ортиса.

По информации Чемпиона, за этот бой Ломаченко заработал 2 миллиона долларов. Но после уплаты гонораров своим промоутерам, менеджеру Эгису Климасу, катмену Расу Анберу и другим членам команды, а также уплате налогов сумма составит около 1,2 миллиона долларов. Это примерно в 10 раз меньше, чем получил в матче-реванше с Энтони Джошуа. его кум Александр Усик.

Напомним, что еще много лет назад Василий начал делить гонорар в пропорции 50 на 50 со своим отцом и тренером Анатолием. Если эта традиция не была прервана в поединке с Ортисом, эксчемпион мира получит на свой счет около 600 тысяч долларов. Ломаченко назначили официальным претендентом на бой с абсолютным чемпионом мира

При этом победа над Ортисом открывает перед уроженцем Белгород-Днестровского неплохие перспективы относительно дальнейших размеров гонораров. Если промоутерам Ломаченко удастся договориться за чемпионский бой с Девином Хейни в 2023 году, гонорар Василия за этот мегафайт может быть вдвое больше, чем за поединок с Ортисом.

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