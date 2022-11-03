Украина – наш дом, и покидать страну в трудные времена недопустимо, — Александр Усик и Parimatch обратились к миру с главной сцены Web Summit 2022

Чемпион мира принял участие во всемирном форуме #Александр Усик < "article__source"> Источник – Чемпион.

В Лиссабоне со сцены Web Summit 2022 громко звучит украинский язык. Аудитория встречает одобрительными аплодисментами месседж украинского боксера и СЕО бренда с украинскими корнями: каждый украинец, будь-то военный, волонтер, представитель бизнеса или спортсмен, делает свой весомый вклад в свободу страны и прилагает усилия для совместной победы над врагом.

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В Лиссабоне стартовал Web Summit 2022, самая крупная технологическая конференция мира. В поздравительной речи, первая леди Украины Елена Зеленская обратилась к глобальному ИТ-коммьюнити с призывом создавать технологии, которые спасают жизнь и помогают восстанавливать страну уже сейчас. Тема борьбы за свободу и независимость Украины нашла продолжение во время дискуссии «Борцы за свободу: стратегия нокаутирующих ударов».

Впервые на главной сцене Web Summit непобедимый украинский чемпион по боксу Александр Усик и лидер рынка индустрии развлечений в Восточной Европе бренд Parimatch делились успешным опытом, как действовать в кризисные времена в спорте или в бизнесе.