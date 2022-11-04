Богачук нокаутировал Коле в поединке за пояс WBC

21 победа украинца #Богачук

– sport.ua.

В ночь с 3 на 4 ноября в Монтебелло (США) состоялся вечер бокса с участием украинского боксера.

Главным событием стало 10-раундовое сражение за вакантный титул WBC Continental Americas в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Украинец Сергей Богачук (21-1, 21 КО) вышел на ринг (через год без боев) против американца Аарона Коли (16-5, 1 КО) .

Богачук коротким левым хуком нокаутировал соперника уже во втором раунде и забрал себе вакантный пояс WBC.