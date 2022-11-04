Бокс
Богачук нокаутировал Коле в поединке за пояс WBC
21 победа украинца #Богачук
– sport.ua.
В ночь с 3 на 4 ноября в Монтебелло (США) состоялся вечер бокса с участием украинского боксера.
Главным событием стало 10-раундовое сражение за вакантный титул WBC Continental Americas в первом среднем весе (до 69,9 кг).
Украинец Сергей Богачук (21-1, 21 КО) вышел на ринг (через год без боев) против американца Аарона Коли (16-5, 1 КО) .
Богачук коротким левым хуком нокаутировал соперника уже во втором раунде и забрал себе вакантный пояс WBC.