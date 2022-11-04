Промоутер считает, что Ломаченко улучшит свой бокс в бою против Хейни

Промоутер Эдди Хирн заявил, что Девин Хейни является фаворитом в потенциальном поединке против Василия Ломаченко, но не счал списывать украинца со счетов.

По его словам, у Хейни отличный тайминг, который может подойти к бою фаворитом.

«У него есть габариты и молодость, но я ожидаю, что Ломаченко будет выглядеть куда лучше в бою за все титулы», — приводит слова Хирна Boxing Scene.

Стоит отметить, что бой Ломаченко – Хейни может пройти в 2023 году.