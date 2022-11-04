Промоутер Джошуа назвал фаворита потенциального боя Усик – Фьюри

Эдди Гирн прокомментировал бой Усик – Фюри Фото — #Эдди Гирн, #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Источник — sport.ua.

Бой между чемпионом WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО) будет интригующим.< /p>

Об этом рассказал глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Гирн.

«Меня снова раскритиковали, поскольку я сказал, что не считаю это сражение замечательным. Но я думаю, что это увлекательный поединок У нас есть два очень неудобных, хитрых бойца, для хардкорных фанатов бокса это будет захватывающе, но они не начнут месить друг друга. его в боях – с Кличко, с Вайлдером. Я должен выразить ему уважение, которого он заслуживает. сказал Гирн.