Черкашин: У меня было всего три недели подготовки к этому бою

#Федор Черкашин

Источник — Fight .

Украинский боксер среднего веса Федор Черкашин (21-0, 13 КО) чувствовал, что контролировал Натаниэля Галлимора (22-6–1, 17 КО).

Об этом заявил боксер.

«В этом бою я чувствовал, что контролирую Галлимора Он очень быстрый, хотел поймать меня сильным ударом, но я стремился почувствовать дистанцию. Это мой стиль. Мне нравится так бить — быстро и иногда сильно.

Я готов Позвольте мне подготовиться поединка за титул чемпиона мира, потому что у меня было всего три подготовки недели к этому бою.Но это был мой шанс.

Этот мой шаг вперед. Я вернусь», — сказал Черкашин.