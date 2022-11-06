Бокс
Черкашин: У меня было всего три недели подготовки к этому бою
#Федор Черкашин
Источник — Fight .
Украинский боксер среднего веса Федор Черкашин (21-0, 13 КО) чувствовал, что контролировал Натаниэля Галлимора (22-6–1, 17 КО).
Об этом заявил боксер.
«В этом бою я чувствовал, что контролирую Галлимора Он очень быстрый, хотел поймать меня сильным ударом, но я стремился почувствовать дистанцию. Это мой стиль. Мне нравится так бить — быстро и иногда сильно.
Я готов Позвольте мне подготовиться поединка за титул чемпиона мира, потому что у меня было всего три подготовки недели к этому бою.Но это был мой шанс.
Этот мой шаг вперед. Я вернусь», — сказал Черкашин.
Черкашин одержал победу единогласным решением судей.