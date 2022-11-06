Галлимор: Черкашин нанес мне несколько хороших ударов, но я не пострадал

Источник — Fightmag.

Боксер среднего веса Натаниэль Галлимор (22-6-1, 17 КО) не смог выполнять свои комбинации в бою с украинцем Федором Черкашиным (21-0, 13 КО ).

Об этом заявил сам боксер.

«Я начал бой немного медленно. Я не мог выполнять свои комбинации. Черкашин превзошел меня, ему присудили победу. Все просто.

Это была не моя ночь. Он не травмировал меня. мне несколько хороших ударов, но я не пострадал. Я не волновался, что не смогу продолжать», — сказал Галлимор.