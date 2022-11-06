Шевченко: Будем делать все, чтобы открыть новую организацию, которая подпишет договор с МОК

#Кирилл Шевченко

Источник — Чемпион .

Российский руководитель Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев достаточно подневольный человек.

Об этом заявил боксерский функционер Кирилл Шевченко.

«Сейчас проходит Конгресс IBA в Дубае, давайте дождемся 7 ноября. Дай бог, рота ему (Продивуса — прим.) закроют, посмотрим. Мы для этого многое делаем, но не все рассказываем. Говорить, когда уже будут результаты.

Он делал, делает и будет продолжать делать плохие вещи, нужно просто вырвать жало этой оси, только тогда он остановится. Его же и убрали отсюда из-за того, что он уже столько вреда нанес. украинскому боксу, что это просто ужас.

Когда его убирали, то голосовали даже больше не за меня, а против него. Он понял, что здесь уже ничего не может поделать, поэтому уехал делать подлости на международном уровне. Пророссийский Умар Кремлев его сам назначил, его даже не выбирали.

Таких людей, как Продивус, нужно просто уничтожать. Сейчас мы пытаемся построить новую коммуникацию с IBA, но из-за него коммуникация плохая. Новую коммуникацию мы строим с той позиции, что диктуем свои условия, а они ставят нам свои ультиматумы.

Сегодня весь мир с Украиной, в том числе в спорте, а IBA – нет. Сейчас посмотрим, как они себя ведут. Если будет нормальное отношение и уважение к Украине, мы не будем трогать их. Если этого не будет, то и IBA не будет – мы будем делать все, чтобы открыть новую организацию, которая подпишет договор с МОК. Такая организация уже есть, если потребуется, мы все сделаем, чтобы она стала главной, а не IBA.

Современная IBA держится только через Газпром. Они купили многие федерации: Африку, Азию… Но многие ведущие федерации поддержат именно нас. В эти выходные у них есть шанс принять достойное решение по Украине, посмотрим. В случае чего, мы можем снизить свое давление на них, если нет – будем увеличивать.

Кремлев – достаточно подневольный человек. Ему руководство России сказало: «Делай так», — он делает. Он хочет вернуть россиян и белорусов в соревнования, – как это вообще возможно? Здесь только «до свидания» и без всяких вариантов. Ему приказывают — он выполняет», — сказал Шевченко.