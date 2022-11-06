Важным будет то, в каких кондициях Ломаченко подойдет к бою с Хейни

#Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Возможный бой между эксчемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко (17-2, 11 КО) и абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (29-0, 15 КО) будет сложным для украинца.

Об этом заявил бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко.

«Ломаченко было очень тяжело, видимо, сказалась пауза между боями – он давно не выступал. Соперник был достойным, хорошо подготовленным. Бой был тяжелым, но Василий победил заслуженно. Ортис не удивил, он просто хорошо подготовился к Василию, тем более что он раньше был спарринг-партнером Ломаченко. Американец хорошо знал своего будущего соперника. Бой Ломаченко — Хейни? Это профессиональный бокс и может быть все что угодно. Организаторы будут смотреть на потенциальные заработки. У Ломаченко есть имя, поэтому думаю, что это сражение должно состояться. Надеюсь на это. Все зависит от промоутера украинца. Не выделял бы фаворита в бою Хейни – Ломаченко. Это будет бой, в котором все будет зависеть от подготовки. Очень важным будет то, в какой кондиции подойдет к бою Ломаченко. У него в последнее время было много травм. Будет такое же непростое сражение, как и с Ортисом. Но при этом надо понимать, что Хэйни чуть выше класса Ортиса. Поэтому Василию будет еще труднее», — сказал Сенченко.

Раньше стало известно, какой гонорар Ломаченко заработал за бой с Ортисом.