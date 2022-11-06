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Бокс

Усик сохранил первую позицию в рейтинге P4P от DAZN

В рейтинге отсутствует Тайсон Фьюри, ведь он объявил о завершении карьеры #Александр Усик

Источник — DAZN.

Первую позицию рейтинга P4P сохранил чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик.

Об этом сообщает DAZN.

В рейтинге боксеров независимо от весовой категории отсутствует Тайсон Фюри, ведь он объявил о завершении карьеры.

Также сообщается, что Джервонта и Ломаченко близки к попаданию в рейтинг.

Топ-10 P4P от DAZN:

1(1). Александр Усик 2(2). Теренс Кроуфорд 3(3). Наоя Инуэ  4(4). Сауль Альварес  5(6). Дмитрий Бивол  6 (5). Эррол Спенс 7(7). Стивен Фултон  8(8). Дэвин Хейни  9 (9). Шакур Стивенсон 10(10). Джермелл Чарло

Напомним, менеджер Усика оценил готовность к организации боя с Фьюри.

Источник: champion.com.ua

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