Гирн: Джошуа хочет снова сразиться с Руисом

Промоутер Эдди Гирн рассказал о возможных соперниках Энтони Джошуа Джошуа, #Энди Руис

Источник — tribuna.com.

Эксчемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) готов провести третий бой против Энди Руиса (35-2, 22 КО).

Об этом рассказал промоутер британца Эдди Гирн.

«Деонтей Уайлдер — одно из имен, о которых я говорил ему сегодня вечером.Я не просто так его назвал, но я не могу сказать Эй Джею взять бой, который он не хочет проводить.

Он говорил сегодня вечером об Энди Руисе. Я спросил, хочет ли он сражаться против Энди Руиса, и Эй Джей ответил: «Да, я хотел бы драться с ним снова». Я подумал: «Почему? Ты больше не сразишься с ним». Он спросил: «Почему бы и нет?» Я ответил: «Иди на х##». Он ужасен.

Он просто хочет сразиться со всеми. Это будет нелегкий бой, но легче, чем против Деонтея Уайлдера или Диллиана Уайта , по сути», — сказал Гирн.