Гвоздик объяснил возобновление карьеры

Украинский боксер Александр Гвоздик рассказал, когда у него возникло желание вернуться на ринг #Александр Гвоздик

Источник — Чемпион.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,38 кг) Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) решил восстановить профессиональную карьеру после спаррингов с мексиканским боксером Саулем Альваресом.

Об этом рассказал сам украинский боксер в интервью каналу Тайк Майсон.

«Именно во время спаррингов с Каннело я это понял. Я понял, что еще могу. Я хорошо чувствовал себя в спаррингах с Альваресом. Я видел, что меня уважают, прежде всего, за мою работу, а не за какие-то достижения в прошлом, поэтому я и принял решение вернуться. реалии, я не готов сразу боксировать, скажем, с Бетербиевым Если бы я просто хотел биться за чек, то тогда дайте мне Бетербиева, я выйду, проиграю нокаутом в первых трех раундах, положу деньги в карман и уйду. не хочу. Да, я хочу сначала сти поединок с каким-то мешком. Почувствовать, как быть в ринге. Потому что быть в спарринге и боксировать реальный бой — совершенно разные вещи», — заявил Гвоздик.