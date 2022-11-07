Определился потенциальный соперник Джошуа

Промоутер британца назвал боксеров, входящих в потенциальный список оппонентов. Источник — isport.ua.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) будет сражаться с победителем боя между Диллианом Уайтом и Джермейном Франклином.

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Об этом рассказал промоутер британца Эдди Гирн.

«Отто Валлин — очень достойный соперник для Джошуа, к которому можно вернуться Многие из этих ребят завышают цену Филипп Хргович — отличный боксер, он является обязательным претендентом по версии IBF. Все же я считаю, что победитель боя между Диллианом Уайтом и Джермейном Франклином является очень, очень хорошим кандидатом в соперники Джошуа. Думаю, это самый вероятный вариант», — отметил Гирн.

Напомним, что Джошуа уже встречался с Уайтом в ринге в декабре 2015 года. Тогда Джошуа одержал победу нокаутом в седьмом раунде.

Напомним, Усик назвал место боя с Фьюри.