Руис уверен в своей победе над Уайлдером

Энди Руис прокомментировал бой против Деонтея Уайлдера Фото #Деонтей Уайлдер Источник — isport.ua.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энди Руис имеет навыки, благодаря которым он сможет преодолеть американца Деонтея Уайлдера.

Об этом рассказал сам мексиканский боец.

«Я очень уверен в том, что побью Уайлдера. На самом деле никто не может справиться с моим стилем.Как только я выхожу на ринг, я становлюсь другим человеком.Я чувствую, что имею навыки, мощь, скорость, подвижность.И мой низкий рост — это преимущество.

< span lang="UK">Люди думают, что я проиграю высшим соперникам, но нет. Высоким бойцам сложнее биться с низкими, поскольку те двигаются, они быстры. Я победю», — сказал Руис.

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Ранее определился следующий соперник Уайлдера.