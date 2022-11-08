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Бокс

Джошуа верит в бой с Фьюри

Энтони Джошуа прокомментировал бой с Тайсоном Фьюри Источник — tribuna.com.

Бой между бывшим чемпионом мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) с обладателем титула WBC Тайсоном Фюри (32-0-1, 23 КО ) может произойти в будущем.

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Бой с Тайсоном Фюри еще состоится. Бой за титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе стал бы для меня большой возможностью после поражения.

Переговоры об этом сражении помогли мне снова подняться после поражения, поэтому досадно, что этого не произошло, вот почему я после этого решил, что получилось много суеты, когда я снова буду готов продолжать, то я все сделаю как следует. /p>

В том смысле, что у нас есть временные рамки, у меня есть список потенциальных соперников, и мы зададим жару», — сказал Джошуа.

Ранее определился следующий соперник Вайлдера.

Источник: champion.com.ua

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