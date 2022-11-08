Джошуа выложил совместное фото с российским боксером, желающим воевать против Украины

#Энтони Джошуа

Источник — Чемпион .

Британский боксер Энтони Джошуа выложил фото с россиянином Русланом Проводниковым, который заявил, что готов воевать против Украины

Об этом сообщает Luckypunch.net в Instagram.

Проводников 4 октября заявил, посетил военкомат и готов ехать на войну против Украины.

«Мы часто говорим о патриотизме. Часто говорим о любви к родине. И эта ситуация может показать, кто из нас любит свою родину. утром забежал в военкомат. Хочу сказать, что я готов. Я был одним из первых, кто пришел. Честно скажу, мне страшно тоже. Неизвестность пугает. Но действовать надо тогда, когда очень страшно», — сказал Проводников.

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