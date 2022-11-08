Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Бокс

Джошуа выложил совместное фото с российским боксером, желающим воевать против Украины

#Энтони Джошуа

Источник — Чемпион .

Британский боксер Энтони Джошуа выложил фото с россиянином Русланом Проводниковым, который заявил, что готов воевать против Украины

Об этом сообщает Luckypunch.net в Instagram. 

Проводников 4 октября заявил, посетил военкомат и готов ехать на войну против Украины.

«Мы часто говорим о патриотизме. Часто говорим о любви к родине. И эта ситуация может показать, кто из нас любит свою родину. утром забежал в военкомат. Хочу сказать, что я готов. Я был одним из первых, кто пришел. Честно скажу, мне страшно тоже. Неизвестность пугает. Но действовать надо тогда, когда очень страшно», — сказал Проводников.

>

Посмотреть это сообщение в Instagram

Сообщение, распространенное Luckypunch.net (@luckypunchnet)

Напомним, Джошуа хочет снова драться с Руисом.

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс