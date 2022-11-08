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Бокс

Гвоздик: Усик может ударить очень сильно

Александр Гвоздик прокомментировал силу удара Александра Усика Фото — gettyimage #Александр Гвоздик

Источник — Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) обладает мощным ударом.

Об этом рассказал бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) в интервью каналу Тайк Майсон.

«Саша может ударить очень сильно. Он никогда не делает ставку на это (на нокаут — прим.), это не его способ побеждать.

Он более технический и показывает игровой бокс: если он встанет, упреется, то может очень хорошо ударить. span lang=»UK»>, — отметил Гвоздик.

Напомним, Усик сохранил первую позицию в рейтинге P4P от DAZN.

Источник: champion.com.ua

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