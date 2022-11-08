Руис усомнился в возможности проведения боя с Уайлдером

Энди Руис прокомментировал бой против Деонтея Уайлдера Фото — #Деонтей Вайлдер Источник — isport.ua.

Бывший обладатель титулов в сверхтяжелом весе Энди Руис не уверен, что свой следующий бой проведет против еще одного эксчемпиона дивизиона Деонтея Уайлдера.

Об этом рассказал боец ​​в комментарии Fight Hub TV.

«Мы все еще ждем, когда Уайлдер согласится на бой. Но я думаю, что он хочет сразиться с Усиком. Мне кажется, Уайлдер больше не хочет пояс WBC. По-моему, он желает завоевать все остальные титулы.

Что касается меня, то я хочу завоевать титул WBC. Это пояс, которого мне не хватает. Поэтому я буду работать над этим», — сказал Руис.