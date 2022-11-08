Шелестюк: Бой с Елеусиновым не состоится

Тарас Шелестюк прокомментировал срыв боя против Данияра Елеусинова Источник — sports.kz.

Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) не подерется против чемпиона мира по версии IBO Данияра Елеусинова (11-0, 6 КО) ) не состоится.

Об этом рассказал сам украинский боксер.

«Я вас огорчу, потому что бой с Данияром не состоится из-за того, что Елеусинов отказался от поединка.

Я был готов к бою в декабре, и наши команды начали переговоры и потом пришла СМС от его команды, что Даниар не будет боксировать со мной. Данияр и его команда отказались от боя. я уже надеялся встречать новый год в ранге чемпиона мира по версии IBO. По-видимому, Данияр еще хочет подержать пояс у себя, потому и отказался от боя, – сказал Шелестюк.