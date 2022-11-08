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Бокс

Усик рассказал, почему не хочет нокаутировать Фьюри

Украинец — о возможном бое с Фюри #Александр , #Тайсон Фьюри

Источник — irishexaminer.com.

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) не хочет досрочно победить обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (32- 0-1, 23 КО) в потенциальном бою.

Об этом заявил сам боксер.

«Фьюри — хорошо обученный, великий парень, он знает, что делать. Это не будет легкая прогулка. Я это знаю, но готов. Я сделаю все что угодно, чтобы победить.

Нокаут — это сложная задача для спортсмена. Я действительно не хочу ни у кого забирать здоровье. Я очень счастлив, когда оба оставляем ринг на своих ногах. Конечно, я хочу победить, но не хочу никому нанести вред», — сказал Усик.

Раньше Джошуа верит в бой с Фюри.

Источник: champion.com.ua

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