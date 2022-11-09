Джошуа: Я бы поработал еще с Робертом Гарсией

Британец рассказал о своем тренере #Энтони Джошуа, <Роберт Гарри class="article__source"> Источник — Boxing News 24.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) намерен продолжить сотрудничество с тренером Робертом Гарсией.

Об этом он рассказал порталу Вoxingnews24.

«Я очень уважаю Роберта Гарсию. Он действительно хороший человек и действительно хороший тренер. Буду ли я с ним снова? Да, я бы поработал. То, что я сказал Роберту и его команде, я хочу быть свободным духом. Я провел одиннадцать лет с одним тренером, а теперь чувствую, что хочу научиться как можно больше».

«Честно говоря, дело не в тренере, а в драке. В том, что он имеет в голове. Я чувствую, что нахожусь в том положении, что могу работать с б у-ким. Кто знает, что будет в следующем году? Для бойца важно иметь отличного тренера. Если у вас есть тренер, который дает вам бесполезные советы по тренировкам, это не исправит ситуацию», — сказал Джошуа.

Напомним, Джошуа верит в бой с Фюри.

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