Климас назвал ориентировочную дату боя Усик – Фьюри

#Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Источник — Boxingnews 24.

Боксер Александр Усик может до 4 марта 2023 года провести бой с Тайсоном Фьюри за все титулы супертяжелого веса.

>

Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас.

«С промоутерами мы уже все согласовали, с нашей стороны все решено. Нужно только согласие Фьюри. Бой за все титулы должен состояться не ранее 18 февраля и не позднее 4 марта», — сказал Климас.

Раньше Усик заявил, что его интересует только бой с Фьюри и четвертый пояс супертяжелого веса. Сам Тайсон 3 декабря выйдет на поединок против Дерека Чисоры.

Напомним Джошуа верит в бой с Фюри.