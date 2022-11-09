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Бокс

Лэмпард заинтересован в подписании Шоу

Эвертон может подписать конкурента Николаю #Эвертон, #Манчестер Юна Шоу Источник — Чемпион.

Левый защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу летом вел переговоры с Лестером и Эвертоном о возможном сотрудничестве

Об этом сообщает журналист Жак Тальбот.

В подписании 27-летнего футболиста очень заинтересован главный тренер ливерпульской команды Фрэнк Лэмпард. Сам Шоу до сих пор надеется на продление контракта с манкунианцами, который действует до конца текущего сезона.

У клуба есть опция пролонгации еще на год, но сам англичанин хотел бы получить новый 5-летний договор.

| Everton manager Frank Lampard остался на английском LB, а игрок ходьбы за договором распределения в Ольге Траффорд, который ведет от текущего года — плюс возможность одного more.

— Jacque Talbot (@jac_talbot) November 8, 2022

Напомним, Арсенал заинтересован в трансфере вингера Эвертона Гордона.

Источник: champion.com.ua

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