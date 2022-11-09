Российских и белорусских боксеров исключили из рейтингов WBC

Маурисио Сулейман прокомментировал исключение из рейтингов WBC российских и белорусских боксеров Источник — isport.ua.

Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение исключить из своих рейтингов российских и белорусских спортсменов.

Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.

Также под эгидой организации на территории страны-агрессора и ее пособия не будут проводиться бои и боксерские вечера. Такое решение было принято на фоне развязанной россиянами войны против Украины. WBC пришла к такому выводу после анализа текущей ситуации с продолжением вторжения России в Украину.Всех боксеров из России и Беларуси убрали из рейтингов WBC.Организация не будет санкционировать бои в этих двух странах.Ни один из их граждан не сможет сразиться за титул чемпиона WBC.

Хочу выразить глубокую жалость за спортсменов, промоутеров, представителей боксерской индустрии из России и Беларуси, которые пострадают от таких последствий действий вне ринга», — сообщил Сулейман.