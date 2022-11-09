Усик: Я горжусь всем, чего добилась моя страна, я горжусь украинцами

Усик рассказал, что гордится своей Родиной <Александр Усик "article__source"> Источник — Interia.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик гордится Украиной.

Об этом он рассказал порталу Interia.

«Современная , независимая Украина существует более 30 лет, и все эти годы мы за что-то боролись: за свободу, за право на самоопределение, за убеждения и ценности… И они постоянно нам все усложняют… Они говорят, что мы никто, что такой страны нет ни на что не имеем права. Что Украина – это искусственно выдуманная страна. Это, конечно, полная хрень».