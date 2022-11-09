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Усик: Я горжусь всем, чего добилась моя страна, я горжусь украинцами
Усик рассказал, что гордится своей Родиной <Александр Усик "article__source"> Источник — Interia.
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик гордится Украиной.
Об этом он рассказал порталу Interia.
«Современная , независимая Украина существует более 30 лет, и все эти годы мы за что-то боролись: за свободу, за право на самоопределение, за убеждения и ценности… И они постоянно нам все усложняют… Они говорят, что мы никто, что такой страны нет ни на что не имеем права. Что Украина – это искусственно выдуманная страна. Это, конечно, полная хрень».
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«Я горжусь всем, чего достигла моя страна, я горжусь украинцами. Быть украинцем — это почетно. Откуда взялись все эти большие боксеры? Думаю, нам просто нужно это. Бог посылает нам людей, которые помогают нам побеждать. Которые показывают своим примером, как бороться и как побеждать», — сказал Усик.
Напомним, Усик сохранил первую позицию в рейтинге P4P от DAZN.