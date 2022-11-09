Усик остался на 4 месте в рейтинге P4P от ESPN

Ломаченко опустился на одну строчку и теперь занимает 10-е место #Василь Ломаченко, #Александр Усик

Источник — ESPN.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик сохранил 4-ю позицию в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории.

Об этом сообщает ESPN.

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Эксчемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко опустился на одну строчку и теперь занимает 10-е место.

ТОП-10 P4P от ESPN:

1 (1 ). Теренс Кроуфорд 2(2). Наоя Инуэ 3 (3). Эррол Спенс 4(4). Александр Усик 5(5). Сауль Альварес 6(6). Тайсон Фюри 7 (7). Артур Бетербиев 8(8). Дмитрий Бивол 9(10). Шакур Стивенсон 10 (9). Василий Ломаченко

Напомним, Усик сохранил первую позицию в рейтинге P4P от DAZN.